Жителю США грозит 15 лет тюрьмы за попытку взорвать Белый дом

Вашингтон, 2 апреля. Жителю американского штата Джорджия грозит до 15 лет после нападения на Белый дом с использованием оружия и взрывчатки. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте минюста США.

23-летний Хашер Джаллал Тахеб, который проживает в городе Камминг в штате Джорджия, признал вину по обвинению в попытке уничтожить с помощью пожара или взрывчатки Белый дом. Помощник генпрокурора по вопросам национальной безопасности Джон Демерс пояснил, что «Тахеб планировал террористическую атаку на Белый дом, так как это было его обязательством участия в джихаде».

Расследование показало, что мужчина намеревался совершить атаку на статую Свободы, монумент Вашингтона, мемориал Линкольна и синагогу. Как отмечается в сообщении Министерства юстиции США, следователи работали более года, Тахеба задержали в январе 2019 года. Планируется, что приговор будет вынесен 23 июня 2020 года.