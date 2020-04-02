Какие сайты использовать для общения с государством и деловыми партнерами на самоизоляции

Пандемия коронавируса заставляет многих людей пересмотреть свое место в экономической структуре общества, переоценить навыки и обратиться к изучению возможностей, исследовать которые раньше не приходило в голову. Федеральное агентство новостей поможет вам определиться с выбором, пересмотреть свои навыки и изучить возможности, предоставляемые электронными сервисами государства.

Мы собрали адреса и явки для общения с государством и деловыми партнерами через Интернет, которые будут полезны для граждан и предпринимателей.

Информация будет актуальна как в период самоизоляции, так и через два года. Добавьте нашу страничку в закладки.

Интеллектуальные права

Земля и другая недвижимость

Суды

Налоговая и другая отчетность, получение сведений о партнерах

Получаем информацию о партнерах

Зарабатываем на торгах и в партнерстве с государством



Для полноценного использования электронных ресурсов государства рекомендуем зарегистрироваться на портале госуслуг и получить усиленную электронную цифровую подпись. Это также можно сделать из дома.