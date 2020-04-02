Ясновидящая уличила в измене мужа больной Заворотнюк

Москва, 2 апреля. Супруг актрисы Анастасии Заворотнюк, которая предположительно тяжело больна, фигурист Петр Чернышев завел связь на стороне и тщательно ее скрывает. В измене супруга звезды сериала «Моя прекрасная няня» уличила потомственная ведунья Саона.

Ясновидящая рассказала, что скоро Заворотнюк пойдет на поправку и сможет вернуться к нормальной жизни. Не затронет семью и распространившийся сейчас коронавирус.

«Единственное, что может омрачить жизнь, так это их долги», — отметила Саона.

Ведунья сообщила, что семью Заворотнюк ждут проблемы с законом из-за многочисленных займов, однако выплачивать кредиты все равно придется. По словам ясновидящей, Чернышев уже устал от этой ситуации и хочет все бросить. При этом Саона заявила, что Заворотнюк очень повезло с супругом, поскольку не каждый мужчина смог бы вынести такое.

«Но по картам выпадает, что у фигуриста уже есть связь на стороне», — сообщила ведунья.

Однако гадалка призвала не осуждать Чернышева и сообщила, что фигурист старается не доставлять хлопот своим близким.

«Это просто интим, и делает он это очень аккуратно, не привлекая внимания», — цитируют Саону «Дни.ру».

Напомним, летом прошлого года в СМИ появились сообщения, что у Анастасии Заворотнюк якобы диагностировали рак головного мозга в последней стадии. Семья актрисы так и не подтвердила эти сообщения. Близкие звезды «Моей прекрасной няни» говорили, что у нее действительно нашли какое-то серьезное заболевание, однако диагноз уточнить отказались.

Ранее подписчики дочери Заворотнюк Анны попросили ее рассказать в Instagram, что происходит с ее мамой, однако девушка все вопросы по этой теме проигнорировала.