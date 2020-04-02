Второй пациент с коронавирусом умер в Пермском крае

Пермь, 2 апреля. Второй пациент с коронавирусной инфекцией умер в Пермском крае, об этом говорится в официальном Telegram-канале региональных властей, информирующем о распространении коронавируса.

Отмечается, что первый летальный исход от вируса в регионе был зафиксирован 31 марта. Умер пациент, имеющий рак четвертой стадии, у которого также подтвердилась коронавирусная инфекция. Подробности о втором умершем пациенте пока неизвестны.

На данный момент в Пермском крае выявлено 14 подтвержденных случаев заражения, из них 11 человек проходят лечение, один выздоровел.

«Два летальных исхода. За прошедшие сутки не было выявлено новых случаев заражения», — уточнили власти.

Напомним, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что меры социального дистанцирования надо продлить, но решение об этом надо принимать, исходя из ситуации в каждом конкретном регионе. На дистанционном совещании президента с членами правительства Голикова отметила, что после оценки первых трех нерабочих дней правительство полагает, что «эти меры социального дистанцирования должны быть продлены». Однако, подчеркнула Голикова, делать это необходимо «четко исходя из эпидситуации» в каждом конкретном регионе.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в связи с эпидемией коронавируса, в ходе которого объявил о том, что следующая неделя будет нерабочей. Глава государства призвал соотечественников соблюдать карантин и не выходить лишний раз из дома.

Всего в стране насчитывается более 2,7 тыс. инфицированных в 75 регионах, передает RT.