Пьяный водитель иномарки врезался в грузовик в Уфе

Уфа, 2 апреля. Пьяный водитель за рулем иномарки протаранил припаркованный грузовик в Уфе. Об этом сообщили в ГИБДД по Республике Башкирия.

По имеющейся информации, дорожно-транспортное происшествие произошло утром 1 апреля в Демском районе города. 63-летний водитель Mitsubishi ASX пытался выехать с прилегающей территории и влетел в припаркованный большегруз Man. В результате столкновения водитель легковушки получил травмы, передают «АиФ».

В дорожной полиции отметили, что водитель Mitsubishi находился в состоянии алкогольного опьянения. В данный момент правоохранители устанавливают подробные обстоятельства и причины аварии.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель без прав на автомобиле Nissan Qashqai протаранил ограждение на Красной площади в Москве. В салоне машины также находился пассажир, оба были в состоянии алкогольного опьянения, передает РИАМО.