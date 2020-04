Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 1 апреля

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась к утру 2 апреля в Идлибе, как борются в Сирии с коронавирусом и что нового в арабской республике.

Большой Идлиб

Действия ВС Турции

Через погранпереход Кяфр Лусин ВС Турции завезли в Идлиб очередные блоки для ограждения трассы М4.

Местные жители сообщают, что средства РЭБ Турции рассылают на мобильные телефоны и передают по радио голосовые сообщения на арабском и турецком языках, предостерегая правительственные войска от срыва перемирия в зоне деэскалации. В противном случае ВС Турции обещают «ответить силой».

Режим прекращения огня

Турецкая артиллерия с утра обстреляла Серакиб со стороны Мастумы. Кроме того, российская сторона зафиксировала обстрел н. п. Хараб эш-Шейх в провинции Латакия.

Боевики обвинили сирийцев в обстреле населенных пунктов Сфухун и Аль-Футейра в горном районе Джебель аз-Завия к югу от трассы М4.

Терроризм

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) казнили местного жителя Рифата Дакку, входившего в совет деревни Джанудия возле города Джиср эш-Шугур. В ХТШ его обвинили в работе на сирийские спецслужбы, указав на то, что Рифат Дакка несколько месяцев подряд отправлял голосовые сообщения и рассказывал о местоположении бандформирований в районе Кбаны на северо-востоке Латакии.

Turkish-backed militias field-executed an old man in Idlib province on charges of dealing with the Syrian government. No further information about the victim yet or the authenticity of the accusations . pic.twitter.com/wmDIxQpWNF — VdC-NsY \ Northeastern Syria (@vdcnsy) April 1, 2020

Заевфратье

Зона операции «Источник мира»

Курды обвинили протурецких боевиков из «Сирийской национальной армии» (СНА) в обстреле города Абу Расин на северо-востоке страны. Было ранено четыре человека.

Four civilians were injured after Turkish forces relaunched shelling Abu Rasin/Zirkan village, northern al-Hasaka city in NE Syria. pic.twitter.com/bQI1cNojvh — VdC-NsY \ Northeastern Syria (@vdcnsy) April 1, 2020

Зона контроля СДС и Коалиции

Из Ирака через погранпереход Семалка прибыл крупный конвой Международной коалиции, состоящий из нескольких десятков единиц военной и специальной техники. Колонна направилась на базу Аш-Шаддади в провинции Хасака.

Центральная Сирия

Боевики запрещенной террористической организации «Исламское государство»1 объявили о казни одного офицера в звании полковника и двух солдат Сирийской Арабской Армии в ночь со вторника на среду на востоке провинции Хомс.

Северная Сирия

В морально-психологическом управлении СНА заявили, что заставили развязавшие уличные бои в Эль-Бабе группировки «Ахрар аш-Шаркыя» и «Свободная сирийская полиция» разойтись миром. Участники конфликта выпускают из тюрем и зинданов невиновных, а виновных сдают друг другу для разбирательства и военного трибунала. «Ахрар аш-Шаркыя» уже вернула блокпосты и позиции в Эль-Бабе «Сирийской свободной полиции».

На погранпереходе Баб эль-Хава боевики группировки «Фейлак аш-Шам», входящей в СНА, застрелили местного жителя Дило Арбо за то, что тот не пускал их в дом, когда те хотели его ограбить.

Reports confirmed the death of the young man Dilo Arbo in Bab Al-Hawa hospital. Dilo was shot by Faylaq Al-Sham militants while defending his family and his house against those militants who wanted to seize their house. https://t.co/m1ZOVjvPRE pic.twitter.com/pQAqzjXkFr — VdC-NsY \ Northeastern Syria (@vdcnsy) April 1, 2020

Южная Сирия

После того, как на прошлой неделе группировки из Эс-Сувейды и Деръа устроили междоусобицу, в результате которой погибло и пострадало несколько десятков человек, шейхи местных племен провели встречу в городе Босра аш-Шам в провинции Деръа. Старейшины призвали жителей и группировки обеих провинций отложить противоречия и остановить конфликт, чтобы избежать дальнейшей эскалации и жертв.

Гуманитарная обстановка

Беженцы

Лагерь для внутренне перемещенных лиц Карадж Сиджу под Аазазом на севере провинции Алеппо затопило — местным приходится вычерпывать воду из палаток лопатами. В лагере находится 570 семей.

Коронавирус

В стране скончалось уже три человека от коронавируса.

В деревне Телль Мнин в провинции Дамаск объявлен карантин после смерти местной жительницы от коронавируса. Въезд и выезд запрещены.

МВД Сирии запустило горячую линию для приема сообщений о лицах, незаконно въезжающих в страну. В министерстве призвали не скрывать подобных фактов во избежание инфицирования.

Министр здравоохранения во Временном правительстве Сирии заявил, что на неподконтрольных сирийскому правительству территориях было проверено 20 человек, у которых были симптомы, схожие с коронавирусной инфекцией. COVID-19 ни у кого не подтвержден.

Правоохранительные органы Ирака заявили, что 15 иракских паломников вернулись из Дамаска инфицированными.

1 Организация запрещена на территории РФ.