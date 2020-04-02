Ученые нашли способ продлить срок использования медицинских масок

Москва, 2 апреля. Ученые из Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с мексиканскими коллегами нашли новый способ, который помогает продлить срок использования медицинских масок. Об этом сообщили в пресс-службе российского вуза.

Специалисты предлагают обрабатывать медицинские маски раствором с наночастицами серебра. В частности, они предлагают использовать препарат «Арговит». Он был разработан учеными ТПУ совместно со специалистами научно-производственного центра «Вектор-Вита» из Новосибирска и Национального автономного университета Мексики.

«Это 20-процентный раствор комплексов наночастиц серебра, стабилизированных полимерными молекулами», — подчеркивается в сообщении пресс-службы.

Профессор Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Алексей Пестряков заметил, что российский университет с зарубежными коллегами уже в течение 20 лет изучает свойства наночастиц серебра. Ученые предлагают пропитывать фильтрующий элемент медицинских масок раствором «Арговита», разбавленным «до терапевтических концентраций (1–2%)».

«Это позволит сохранять защитные свойства масок или респираторов до нескольких дней, усилит противовирусную защиту», — пояснили в вузе.

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