Более 80 стран попросили помощи у МВФ из-за пандемии коронавируса

Москва, 2 апреля. Более 80 стран обратились в Международный валютный фонд (МВФ) за помощью в связи с пандемией коронавируса. Об этом рассказал СМИ представитель фонда в ходе телефонного брифинга.

«Сейчас у нас более 80 запросов на такого рода чрезвычайное финансирование», — сообщил он.

По словам представителя МВФ, общий объем запрашиваемых средств составляет более 20 миллиардов долларов. Очень много запросов поступило от небольших стран, государств с низким уровнем дохода и стран с развивающейся экономикой.

Как рассказал представитель фонда, внутри МВФ уже изучили около половины этих запросов, однако это не означает, что их уже направили на рассмотрение Исполнительного совета.

«Но люди действительно работают круглосуточно», — подчеркнул он.

Также представитель МВФ затронул тему приостановки выплат по обслуживанию долгов странами из-за пандемии. Он подчеркнул, что эта инициатива не означает списания задолженностей. Как подчеркнули в фонде, данная мера была нужна для того, чтобы страны могли высвободить средства на борьбу с коронавирусом. Представитель фонда отметил, что эта инициатива требует детального разъяснения и будет обсуждаться на совместной сессии МВФ и Всемирного банка.

Напомним, первые пациенты с коронавирусом были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, а число заразившихся по всему миру уже превысило 930 тысяч. Жертвами инфекции стали около 50 тысяч человек.

Ранее политолог Сергей Марков рассказал о доказательствах, подтверждающих версию о том, что коронавирус был разработан в США и завезен на территорию Китая. Он сообщил, что китайцы нашли банки с пометкой «Бактериологическая опасность» в бывшем американском консульстве в Ухани.