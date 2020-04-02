Эксперт рассказал, примет ли Украина помощь России из-за коронавируса

Ситуация с распространением коронавируса в мире сложилась очень сложная; на Украине может случиться наихудший сценарий. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политолог Андрей Иванов.

Итальянский сценарий

Действия Киева могут спровоцировать на Украине повторение ситуации в Италии в связи с пандемией нового типа коронавируса. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

«Это вероятный сценарий, учитывая беспомощность наших правоохранительных органов», — заявил бывший парламентарий.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что в Италии из-за ситуации с карантином накалилась социальная обстановка, украинские СМИ начали активно тиражировать эту информацию.

По словам Мосийчука, дабы избежать подобного сценария, «власть должна сконцентрировать свои усилия на том, чтобы максимально организовать работу для украинцев таким образом, чтобы избежать распространения инфекции».

«Но над этим нужно работать, а не устраивать шоу, которые мы ежедневно наблюдаем», — подчеркнул он.

«Может быть еще хуже»

Как отметил Андрей Иванов, ситуация с распространением коронавируса сложилась очень непростая во многих странах мира. Шанс того, что Украина может пойти по итальянскому сценарию, действительно, очень велик. Только все может быть еще хуже, уверен эксперт.

«В чем причина, что на Западе такое большое количество заболевших? Именно в том, что национальные системы здравоохранения построены по принципу зарабатывания денег на болезнях, а не развития комплекса мер по укреплению здоровья нации в целом. Но, скажем, в Австрии само качество медицины очень высокое, поэтому уровень смертности низкий. А вот в Италии нет и этого», — пояснил Андрей Иванов.

По мнению эксперта, на Украине и качество медицины низкое, и западные модели захотели перенять. И в целом, денег в здравоохранение вкладывалось мало. На Западе тратятся и на оснащение больниц, и врачам хорошо платят — на Украине ничего этого нет. К тому же он обратил внимание на то, что Украина — это густонаселенная страна, в отличие от России.

«Ситуация, действительно, может выйти из-под контроля. Добавить еще типично украинскую тягу к вольности, когда любые карантинные мероприятия будут вызывать бесконечные споры и игнорирование. А вот только кто будет помогать Украине справиться с бедой? Европейские страны не смогли помочь друг другу, пришлось это делать России, Китаю и Кубе. На Украине такую помощь назовут «зрадой», и вместо того, чтобы принять помощь, будут еще ругать Москву. Это Трамп поблагодарил, а в Раде так не смогут. Так что события могут быть очень трагическими», — заключил Андрей Иванов.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.