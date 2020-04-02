Правительство РФ выделило 5,2 млрд рублей на закупку машин скорой помощи для регионов

Москва, 2 апреля. Правительство России выделило из своего резервного фонда 5,2 миллиарда рублей на закупку машин скорой помощи. Документ был подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, он опубликован на официальном сайте правительства.

Отмечается, что меры будут приняты в целях обеспечения готовности медицинских организаций к приему больных с новой коронавирусной инфекцией. Деньги выделены из резервного фонда правительства.

«На закупку 1,2 тысячи автомобилей скорой медицинской помощи для нужд субъектов Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее российские ученые использовали нейросеть, чтобы подобрать наиболее эффективное лекарство против коронавируса. Искусственный интеллект проанализировал десятки тысяч реакций вируса на уже существующие или разрабатываемые лекарственные препараты, после чего выбрал потенциально эффективные. Их китайские коллеги в свою очередь установили, что заболевания сердечно-сосудистой системы почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей вируса во всем мире достигает 860 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 42 тысяч человек.

Пресс-служба Роспотребнадзора опубликовала в своем Telegram-канале информацию о правильной обработке купленных в магазине продуктов на фоне ситуации с распространением пандемии Covid-19.

Эксперты посоветовали тщательно мыть овощи и фрукты. По их словам, упаковку продуктов следует обработать антибактериальными салфетками, а если продукт запечатан герметично, то упаковку можно вымыть водой с мылом.