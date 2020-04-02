Москва, 2 апреля. Три пациента с коронавирусом скончались в Москве. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

«В Москве скончались три пациента с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Возраст пациентов — от 63 до 72 лет», — рассказали в оперштабе.

Уточняется, что все пациенты имели различные хронические заболевания, в том числе, кардиосклероз, ХОБЛ, сахарный диабет и артериальную гипертензию. Одна из умерших недавно вернулась из другой страны.

Оперативный штаб напомнил, что в период эпидемии пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями должны строго соблюдать режим самоизоляции.

Напомним, первые случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

По данным на утро 2 апреля, в России зарегистрировано 2777 заразившихся. Более половины от общего числа заболевших находятся в Москве, пишет Deita.ru.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обязал жителей столице старше 65 лет неукоснительно соблюдать режим самоизоляции, поскольку эта категория граждан находится в группе риска.

Напомним, что в связи с распространением коронавируса текущая неделя в России была объявлена нерабочей. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости продлить выходную неделю в стране, передает НСН.