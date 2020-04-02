Правительство РФ утвердило правила оформления больничных для пожилых на карантине

Москва, 2 апреля. Кабинет министров РФ утвердил временные правила оформления больничных и выплаты пособий по временной нетрудоспособности для граждан от 65 лет, которые находятся на карантине и самоизоляции. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте российского правительства.

«Утвердить прилагаемые временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше», — говорится в тексте документа, который вступит в силу с 6 апреля.

Разработанные правила действуют в отношении тех лиц, которые полностью соблюдают режим карантина или самоизоляции. Исключение являются граждане, которые были переведены на удаленный режим работы или находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске. Отмечается, что листок нетрудоспособности формируется на 14 календарный дней. Как уточняет «Газета.ru», документ будет оформлен в электронном формате.

Вся информация о застрахованных лицах будет направлена работодателями в Фонд социального страхования. Если человек соблюдать режим карантина или самоизоляции не будет, то «застрахованные лица возмещают Фонду причиненный ущерб в порядке, установленном законодательством Российской Федерации».

В прошедшую среду президент России Владимир Путин провел видеоконференцию с членами правительства. Он заявил, что на карантине в стране находятся свыше 3,3 миллиона человек.

Вице-премьер России Татьяна Голикова во время видеосовещания назвала основную причину заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. По ее словам, речь идет о завозных случая. По ее словам, в стране продолжается расширение тестирования на наличие коронавируса.

Как передает телеканал «360» последние данные, из больницы в Коммунарке выписали 21 пациента с коронавирусом, они полностью здоровы.