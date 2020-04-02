Полиция опровергла слухи о бригаде медиков-грабителей в Забайкалье

Чита, 2 апреля. Правоохранители опровергли слухи о бригаде медиков, которые ходят по квартирам и грабят людей в Забайкалье. Распространяемая в Сети информация является фейком и не имеет ничего общего с действительностью. Об этом сообщили в УМВД России по Забайкальскому краю.

По данным правоохранителей, в социальных сетях была распространена информация о том, что в регионе якобы орудует банда грабителей, представляющихся медработниками. Они якобы ходят по квартирам и применяют там слезоточивый газ, после чего совершают грабежи.

В полиции отмечают, что данная информация не соответствует действительности. Правоохранителями не зарегистрировано ни одного обращения по данному факту. Стражи правопорядка призывают граждан быть бдительными и доверять только официальным источникам информации.