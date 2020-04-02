Лукашенко рассказал, чего ожидает от интеграции с Россией

Минск, 2 апреля. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что ожидает от интеграции Белоруссии и РФ выработки взаимоприемлемых решений. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Как уточнил Лукашенко, отношения Минска и Москвы должны складываться «в духе настоящего союзничества». Лукашенко направил своему российскому коллеге Владимиру Путину поздравление с Днем единения народов Белоруссии и РФ. Он напомнил, что сегодня две страны находятся у порога нового объединительного этапа.

«Выработка взаимоприемлемых решений в духе настоящего союзничества — серьезный задел для достойного будущего народов Беларуси и России», — уточнил Лукашенко.

Напомним, что Путин и Лукашенко провели в декабре 2019 года несколько встреч для решения вопросов, связанных с созданием Союзного государства. Переговоры также велись на уровне премьер-министров. По словам Путина, народы двух стран должны почувствовать близость в социальной и экономической сферах.

Политолог Владимир Шаповалов назвал интеграцию России и Белоруссии уникальным опытом. Он подчеркнул, что в современном мире интеграционные процессы — это абсолютно нормальные и логичные явления. В качестве примера он привел объединение стран Европы в рамках Евросоюза и объединение Восточной и Западной Германии.

Союзное государство представляет собой надгосударственное образование, которое предполагает создание общего политического, экономического, юридического и таможенного пространства.