Росстат рассматривает возможность переноса переписи населения

Москва, 2 апреля. Проведение Всероссийской переписи населения, основной этап которой запланирован на октябрь, может быть перенесено. Данное решение в настоящий момент рассматривается Росстатом из-за повышенной опасности распространения коронавирусной инфекции в стране, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам руководителя Росстата Павла Маликова, смещение сроков не должно повлиять ни на качество, ни на результат проведенной работы. Наоборот, у сотрудников должно появиться больше времени для подготовки к использованию современных технологий.

«Всероссийская перепись населения должна пройти на новом технологическом уровне. Однако в текущей ситуации возникает ряд вопросов, связанных с подготовкой инфраструктуры и оборудования к сбору и обработке данных», — поясняет Маликов.

Он также пояснил, что из-за сложившейся ситуации у ведомства остается меньше времени для обучения переписчиков и наладки необходимой техники. Он также отмечает, что ситуация с распространением вирусной инфекции уже внесла коррективы в деятельность их коллег из других стран. Например, США, Бразилии и Киргизии.

Однако, окончательно сроки проведения Всероссийской переписи населения будут определены Правительством Российской Федерации.

Напомним, ранее замглавы Росстата Павел Смелов заявил, что в России могут появиться мобильные пункты переписи населения. Они позволят пройти перепись тем категориям граждан, которые не имеют возможность личной встречи с представителями ведомства из-за недостатка времени, пишет «Газета.ru».