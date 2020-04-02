Украинский политик заявил, что закон о земле может грозить Киеву революцией регионов

Киев, 2 апреля. Закон об открытии на Украине рынка земли, который был принят большинством голосов в Верховной раде, в конечном итоге может спровоцировать революцию в стране, считает председатель Ивано-Франковского областного совета Александр Сыч. Об этом он написал в Facebook.

По мнению политика, открытие рынка земли одновременно приотворило шлюзы потенциальной революции в регионах. Эксперт объяснил, что Киев подобными мерами дал необходимую почву для недовольных масс.

«Мое понимание революционной ситуации вытекает из вызревания нетождественности между государственной властью и обществом», — сказал специалист.

Он добавил, что такое явление возникает с прекращением выполнения государственной властью своего предназначения и «превращения ее в институцию для себя и в себе».

13 ноября 2019 года украинский парламент принял законопроект, согласно которому с 1 октября 2020 года отменятся мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Исходя их документа, у украинских физ- и юрлиц, территориальных общин и государства появится возможность покупать землю. Законопроект разрешает владеть землей иностранцам, в случае если они получили землю по наследству. Однако они будут обязаны продать ее в течение года. Запрет на покупку земли иностранным собственникам будет действовать до 2024 года.

Напомним, лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что начался процесс «ликвидации» Украины. По словам украинского оппозиционера, с момента обретения независимости государство попало вод внешнее «кураторство» и утратило свою «субъектность» в мировой политике и превратилось в объект, который «используют все, как хотят».