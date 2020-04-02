Обладатель «Грэмми» Адам Шлезингер скончался в США от коронавируса

Нью-Йорк, 2 апреля. Американский музыкант Адам Шлезингер скончался в США от коронавируса на 53-м году жизни. Об этом пишет издание Variety.

Шлезингер более недели находился в одной из больниц на севере Нью-Йорка, однако врачам так и не удалось справиться с инфекцией. Музыкант умер утром 1 апреля, сообщает «Вечерняя Москва».

Незадолго до смерти Шлезингера его адвокат сообщил, что композитор «очень болен». Как пишет KP.RU, ранее музыканта подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому.

Адам Шлезингер писал музыку к фильмам и сериалам. Кроме того, он основал группы Fountains of Wayne и Ivy, передает «Царьград». Шлезингер неоднократно становился лауреатом и номинантом многих премий. Он получил три премии «Эмми», «Грэмми» и премию ASCAP Pop Music, а также был номинирован на премии «Оскар», «Тони» и «Золотой глобус».

Напомним, первые пациенты с коронавирусом были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, а число заразившихся по всему миру уже превысило 930 тысяч. Жертвами инфекции стали около 50 тысяч человек.

Сейчас США находятся на первом месте по числу заразившихся — здесь зарегистрировано более 200 тысяч случаев. От коронавируса в Соединенных Штатах умерли уже более пяти тысяч человек.