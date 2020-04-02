ПФР продлит выплаты из маткапитала без справок. События дня. ФАН-ТВ

Правительство РФ вправе вводить режим ЧС
Владимир Путин подписал закон о праве правительства России вводить режим чрезвычайной ситуации. Таким образом кабмин будет обладать правом осуществлять полномочия координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Сможет вводить ограничения на оптовую или розничную торговлю медицинскими изделиями, устанавливать особый порядок их регистрации и обращения. Правительство наделяется полномочиями регулировать государственные и муниципальные закупки в особом порядке. А также документ вводит новую статью — могут измениться сроки внесения взносов в фонды для возврата средств туристам, что позволит поддержать туристическую отрасль.
Вспышка коронавируса в России должна завершиться к лету
Вспышка коронавирусной инфекции в России должна завершиться к лету, но пока пик заболеваемости не пройден. Об этом заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России Владимир Никифоров. Он уточнил, что на данный момент пик распространения COVID-19 в России еще не пройден, он ожидается, предположительно, в середине следующей недели. После этого, если опираться на стандарты эпидемии ОРВИ, спад продлится до 12 недель.
Голикова предложила продлить выходную неделю
Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила пролить нерабочие дни в России. Об этом она заявила во время дистанционного совещания президента с членами правительства. По словам вице-премьера, учитывать нужно ситуацию в каждом конкретном регионе. Позицию Голиковой также поддержала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Напомним, в России уже около двух тысяч восьмисот заразившихся. Во многих регионах действует режим самоизоляции.
ПФР продлит выплаты из маткапитала без справок
Пенсионный фонд России продлит выплаты из материнского капитала и пенсии по потери кормильца без предъявления подтверждающих документов. По поручению президента России Владимира Путина Пенсионный фонд упростил продление выплат. Семьям, которые получают ежемесячную выплату из маткапитала, до 1 октября не нужно предоставлять справку о доходах. Получателям пенсии по потери кормильца, которым исполнилось 18 лет, не требуется до 1 июля обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить факт обучения. Продлят также до июля и выплаты пенсий по доверенности.