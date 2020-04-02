ПФР продлит выплаты из маткапитала без справок. События дня. ФАН-ТВ

Правительство РФ вправе вводить режим ЧС Владимир Путин подписал закон о праве правительства России вводить режим чрезвычайной ситуации. Таким образом кабмин будет обладать правом осуществлять полномочия координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Сможет вводить ограничения на оптовую или розничную торговлю медицинскими изделиями, устанавливать особый порядок их регистрации и обращения. Правительство наделяется полномочиями регулировать государственные и муниципальные закупки в особом порядке. А также документ вводит новую статью — могут измениться сроки внесения взносов в фонды для возврата средств туристам, что позволит поддержать туристическую отрасль.

Вспышка коронавируса в России должна завершиться к лету Вспышка коронавирусной инфекции в России должна завершиться к лету, но пока пик заболеваемости не пройден. Об этом заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России Владимир Никифоров. Он уточнил, что на данный момент пик распространения COVID-19 в России еще не пройден, он ожидается, предположительно, в середине следующей недели. После этого, если опираться на стандарты эпидемии ОРВИ, спад продлится до 12 недель.

Голикова предложила продлить выходную неделю Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила пролить нерабочие дни в России. Об этом она заявила во время дистанционного совещания президента с членами правительства. По словам вице-премьера, учитывать нужно ситуацию в каждом конкретном регионе. Позицию Голиковой также поддержала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Напомним, в России уже около двух тысяч восьмисот заразившихся. Во многих регионах действует режим самоизоляции.