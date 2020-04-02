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9:40 2 Апреля 2020

ПФР продлит выплаты из маткапитала без справок. События дня. ФАН-ТВ

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Правительство РФ вправе вводить режим ЧС

ПФР продлит выплаты из маткапитала без справок. События дня. ФАН-ТВ

Владимир Путин подписал закон о праве правительства России вводить режим чрезвычайной ситуации. Таким образом кабмин будет обладать правом осуществлять полномочия координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Сможет вводить ограничения на оптовую или розничную торговлю медицинскими изделиями, устанавливать особый порядок их регистрации и обращения. Правительство наделяется полномочиями регулировать государственные и муниципальные закупки в особом порядке. А также документ вводит новую статью — могут измениться сроки внесения взносов в фонды для возврата средств туристам, что позволит поддержать туристическую отрасль.

Вспышка коронавируса в России должна завершиться к лету

ПФР продлит выплаты из маткапитала без справок. События дня. ФАН-ТВ

Вспышка коронавирусной инфекции в России должна завершиться к лету, но пока пик заболеваемости не пройден. Об этом заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России Владимир Никифоров. Он уточнил, что на данный момент пик распространения COVID-19 в России еще не пройден, он ожидается, предположительно, в середине следующей недели. После этого, если опираться на стандарты эпидемии ОРВИ, спад продлится до 12 недель.

Голикова предложила продлить выходную неделю

ПФР продлит выплаты из маткапитала без справок. События дня. ФАН-ТВ

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила пролить нерабочие дни в России. Об этом она заявила во время дистанционного совещания президента с членами правительства. По словам вице-премьера, учитывать нужно ситуацию в каждом конкретном регионе. Позицию Голиковой также поддержала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Напомним, в России уже около двух тысяч восьмисот заразившихся. Во многих регионах действует режим самоизоляции.

ПФР продлит выплаты из маткапитала без справок

ПФР продлит выплаты из маткапитала без справок. События дня. ФАН-ТВ

Пенсионный фонд России продлит выплаты из материнского капитала и пенсии по потери кормильца без предъявления подтверждающих документов. По поручению президента России Владимира Путина Пенсионный фонд упростил продление выплат. Семьям, которые получают ежемесячную выплату из маткапитала, до 1 октября не нужно предоставлять справку о доходах. Получателям пенсии по потери кормильца, которым исполнилось 18 лет, не требуется до 1 июля обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить факт обучения. Продлят также до июля и выплаты пенсий по доверенности.