Avito блокирует объявления об аренде собак и продаже спецформы на время пандемии 

Москва, 2 апреля. Сервис Avito начал блокировать предложения «находчивых» пользователей о продаже курьерской формы и услуги по аренде домашних животных.

Отмечается, что собак предлагают использовать в качестве «пропусков» на время действия режима повышенной готовности из-за коронавируса. Ранее сервис уже начал блокировать любые объявления людей, пытающихся заработать на теме коронавируса. Так, с портала исчезли предложения о продаже одноразовых медицинских масок. Сайт ввел многоуровневую систему модерации с 18 марта.

Как пишет ТАСС, эта практика будет продолжаться до момента снятия режима повышенной готовности правительством РФ.

«Такого рода спекуляции во время пандемии коронавирусной инфекции должны быть пресечены», — подчеркнул управляющий директор вертикали «Авито товары и услуги» Алексей Куракин.

Ранее стало известно, что пассажиры авиарейсов имеют право получить стоимость авиабилета назад, если их рейс был отменен или назначен на период запрета полетов, сообщили в Минтрансе РФ. В министерстве подчеркнули, что если же рейс не отменялся, а полеты не приостанавливались, то в таком случае возврат денег за билет происходит в соответствии с условиями тарифа.

В Минтрансе РФ отметили, что отказ пассажира от международной перевозки при отсутствии запретов на рейсы или отмены самого вылета, считается добровольным. В этом случае возврат средств производится по условиям тарифа.

Сообщалось, что некоторые перевозчики начали применять компенсационный механизм возврата средств клиентам вне зависимости от условий тарифа. Речь идет о возврате суммы за билет бонусами на оформление будущих перелетов или предоставление сертификатов на перевозку.

В России регулярное и чартерное сообщение с иностранными государствами прекращено с 27 марта. Однако внутренние рейсы по-прежнему выполняются.