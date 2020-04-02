Россиянам рассказали, как не заразиться коронавирусом в такси

Москва, 2 апреля. Во время пандемии коронавируса россиянам посоветовали реже выходить на улицу, а при перемещении на общественном транспорте соблюдать дистанцию. Кроме того, альтернативой ему может стать такси. Председатель московского профсоюза такси Николай Кодолов рассказал, как правильно вызвать машину и не заразиться.

Дело в том, что таксопарки должны каждый раз следить за состоянием здоровья своих водителей. Кроме того, работник не будет допущен за руль, если у него наблюдается ОРВИ. Поводом для вызова такси также может стать то, что, сев на заднее правое сидение, пассажир обеспечит себя необходимым расстояние от водителя.

Как поясняет Кодолов, в машинах, которые являются собственностью таксопарка, обязательно должно быть спиртосодержащее вещество для обработки поверхностей, гель для рук, антисептические салфетки и медицинские маски. Также таксистам рекомендуется проветривать салон и протирать ручки машины.

Однако данные правила могут не всегда соблюдаться «частниками», поясняет таксист.

«Их невозможно контролировать. Больной он или не больной? Они могут больными на линию выходить, и это никто и никак не сможет проверить, это основная проблема», – заявил Кодолов в интервью радио Sputnik.

Напомним, по данным МВД в России выявили 1250 человек, которые не соблюдали режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса COVID-19, пишет «Газета.ru». На всех нарушителей полицейские составляли протоколы об административных правонарушениях