В России могут продлить нерабочую неделю

Москва, 2 апреля. Нерабочую неделю из-за распространения коронавируса могут продлить в России. Об этом стало известно по итогам встречи президента России Владимира Путина с членами правительства.

Как пишет «Коммерсант», следующая неделя также будет объявлена нерабочей. Напомним, ранее о необходимости продлить нерабочую неделю в России высказалась вице-премьер Татьяна Голикова. Отмечается, что к такому выводу в правительстве пришли после оценки результатов первых трех нерабочих дней.

На дистанционном совещании президента с членами правительства Голикова отметила, что после оценки первых трех нерабочих дней правительство полагает, что «эти меры социального дистанцирования должны быть продлены». Однако, подчеркнула, Голикова, делать это необходимо «четко исходя из эпидситуации» в каждом конкретном регионе.

Ранее в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова также предложила продлить число нерабочих дней в России. По ее словам, «период разрыва связей передачи тоже должен быть кратным 14 дням», но и этих дней недостаточно.

Попова назвала крайне важным и правильным решение правительства объявить выходные. Это помогает снизить степень и скорость распространения инфекции.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в связи с эпидемией коронавируса, в ходе которого объявил о том, что следующая неделя будет нерабочей. Глава государства призвал соотечественников соблюдать карантин и не выходить лишний раз из дома.

По данным на 1 апреля, в России выявлено 440 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. Всего в стране насчитывается более 2,7 тысячи инфицированных в 75 регионах.