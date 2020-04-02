Более 10 прилетевших из Таиланда россиян сбежали из аэропорта Владивостока

Владивосток, 2 апреля. 12 пассажиров рейса, прибывшего из Таиланда во Владивосток 2 апреля, сбежали из аэропорта, чтобы не отправляться на карантин в обсерватор. Об этом сообщило правительство Приморского края.

Согласно постановлению главного санитарного врача РФ Анны Поповой, все граждане, прибывающие из других стран, должны провести 14 дней на карантине. Мера направлена на противодействие распространению коронавируса.

Для пассажиров рейса из Таиланда подготовили обсерватор в санатории «Сахарный ключ». Всего самолетом прибыли более 170 человек, 12 из них не пожелали отправляться на карантин.

«Четверо из 12 пассажиров, прилетевших сегодня ночью во Владивосток из Бангкока и покинувших аэропорт, найдены и помещены в обсерватор», — рассказали в правительстве края.

Уточняется, что найденные — это семья из четырех человек. Сбежав из аэропорта, они находились в своей квартире и ни с кем не контактировали, кроме одной родственницы. Сейчас ее обязали соблюдать самоизоляцию в квартире, решается вопрос о перевозке женщины в обсерватор, пишет Deita.ru.

Поисками оставшихся восьми пассажиров занимается полиция. На данный момент в обсерваторах Приморского края пребывают 176 человек, включая прилетевших из Бангкока.

Напомним, первые случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. По данным на утро 2 апреля, в России 2777 заразившихся, из них 24 человека скончались, при этом 190 пациентов вылечились.

Ранее японский врач-инфекционист и эпидемиолог Сато Акихиро заявил, что коронавирус может трансформироваться в некий аналог гриппа, с которым придется бороться каждой осенью, пишет Infox.ru.