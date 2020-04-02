Экс-депутат Рады предрек Украине «итальянский сценарий» из-за коронавируса

Киев, 2 апреля. Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук предрек стране «итальянский сценарий» развития ситуации с пандемией COVID-19.

Ранее украинские СМИ начали массово тиражировать информацию о том, что из-за карантина в Италии накалилась социальная обстановка. По словам политика, к такому же развитию событий на Украине могут привести действия местных властей.

«Это вероятный сценарий, учитывая беспомощность наших правоохранительных органов», — заявил бывший парламентарий.

По словам Мосийчука, чтобы избежать подобного сценария, руководство Украины должно сконцентрировать усилия на том, чтобы «максимально организовать работу для украинцев таким образом, чтобы избежать распространения инфекции». Он подчеркнул, что «над этим нужно работать, а не устраивать шоу».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о различных сценариях развития ситуации с коронавирусом на Украине. При одном из них в стране будет от 3 до 5 % одновременно заболевших. Эти цифры Зеленский назвал «очень болезненными». Президент призвал граждан со всей серьезностью отнестись к COVID-19 и отметил, что в случае заражения 25–50% населения страны медицина может не выдержать нагрузку.

Вспышка вызванного коронавирусом заболевания началась в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). В конце декабря 2019 года власти КНР сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о распространении опасной инфекции. Вскоре случаи заболевания начали фиксироваться по всему миру.

По данным Университета Джона Хопкинса (США), к настоящему моменту зарегистрировано более 47 тысяч летальных исходов, общее количество зараженных в мире превысило 937 тысячи человек. На Украине заразились коронавирусом 794 человека. Скончались 20 заразившихся.