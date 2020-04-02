Общественная палата предложила сделать скидку на связь россиянам, работающим на «удаленке»

Москва, 2 апреля. Жители страны, работающие в период карантина дистанционно из дома, должны получить скидку на услуги мобильной связи и Интернета. С такой идеей в Минкомсвязи обратился член Общественной палаты Илья Семин.

По его мнению, «удаленка» предполагает значительный рост использование интернета и мобильной связи. Из-за этого многие сотрудники, которые оказались вынуждены работать дистанционно, платят по двойным тарифам, пишет Семин в своем обращении к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуте Шадаеву.

Сложившуюся ситуацию он предлагает решить предоставлением скидки тем, кто за последние полгода стали пользоваться услугами связи больше обычного.

«Например, если в среднем сотрудник разговаривал по мобильному телефону один час, а в условиях удаленки стал разговаривать более трех часов в день, то 50% скидка должна рассчитываться с разницы, то есть с двух часов разговора для тарифов с почасовой оплатой», – цитирует обращение члена Общественной палаты RT.

В свою очередь, для корпоративных тарифов Семин предлагает увеличить объемы доступного трафика. С помощью данной меры можно будет повысить производительность труда и мотивацию сотрудников, считает Семин.

Напомним, ранее депутат «Единой России» Антон Горелкин предложил во время карантина давать приоритет отечественным интернет-сервисам, а также сайтам, не нарушающим российское законодательство. По мнению Горелкина, в случае перегрузок Сети стоит ограничивать трафик иностранных ресурсов, не соблюдающих российские требования, пишет «Газета.ru».