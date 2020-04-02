Нефть марки Brent подорожала более чем на 6%

Москва, 2 апреля. Цена на нефть североморской марки Brent показывает на торгах 2 апреля рост более чем на 6%.

К 06.30 по московскому времени цена июньских фьючерсов превысила 26,27 доллара за баррель. Майские фьючерсы на нефть западно-техасской марки WTI подорожали до 21,30 доллара за баррель, рост составил на 4,87%.

В ночь на 9 марта цены на нефть рухнули на фоне провала переговоров по продлению сделки ОПЕК+. Россия настаивала на пролонгации договоренностей на действующих условиях, тогда как ОПЕК настаивала на дополнительном снижении добычи. В результате с апреля ограничения на добычу сырья были сняты снимаются.

После этого Саудовская Аравия объявила о снижении стоимости нефти и о наращивании добычи. СМИ назвали эти действия ценовой войной Эр-Рияда с Россией. Саудовская Аравия эти обвинения отрицает.

Резкое снижение нефтяных котировок на мировых рынках привело к тому, что ценовые формулы установили отрицательную стоимость на нефть для внутреннего рынка России, сообщила «Газета.ру». Это означает, что затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и другие расходы превысили среднюю цену на нефть в Северо-Западной Европе во время двух последних суток.