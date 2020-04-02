Российские врачи в Италии выявили пять странных смертей от коронавируса

Рим, 2 апреля. Новую особенность коронавируса SARS-CoV-2 выявили российские врачи, прибывшие в Италию для борьбы с пандемией. Несколько инфицированных человек умирали во сне.

Аналогичные инциденты были зафиксированы в городе Громо. Больные без каких-либо серьезных признаков болезни просто засыпали и не просыпались.

«В одном из местных пансионатов, где трудятся медики-добровольцы, в том числе и из России, за последние сутки таких странных больных умерло не менее пяти», – сообщает газета «Московский комсомолец».

В настоящее время в пансионатах Громо работают российские бригады медицинской помощи. Раствором спирта, перекиси водорода и гипохлорида натрия дезинфицируются палаты, коридоры и столовая.

Напомним, Италия стала крупнейшим в Европе очагом распространения инфекции. По данным на 1 апреля, в Италии 105 792 зараженных вирусом, свыше 4 тысяч новых пациентов за сутки, 837 смертей (за сутки).

Помощь европейской стране была оказана после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте. В Италию отправились российские медики, эпидемиологи и вирусологи, которые привезли с собой оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий.