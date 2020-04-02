Электронные пропуска для самоизолировавшихся введут в Подмосковье

Москва, 2 апреля. В Московской области планируют ввести электронные пропуска для самоизолировавшихся, платформа начнет работать к 6 апреля. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Что касается пропусков — это следующая мера, мы к ней готовимся. У нас никакой бумаги не будет, это будет удобная платформа», — заявил Воробьев в эфире телепередачи «60 минут».

Он отметил, что платформу в настоящее время разрабатывают программисты, она будет готова в понедельник, 6 апреля.

По словам губернатора, если положительное решение о запуске платформы будет принято, разъяснениям о ее работе власти региона уделят большое внимание.

«В случае если она будет работать, ты заходишь на портал mosreg.ru, забиваешь свою декларацию, и, соответственно, в приложении, в электронном виде у тебя есть право по этой декларации дальше ходить, может быть, за продуктами, может быть, ты поехал на работу», — заключил Воробьев.

Губернатор Московской области ввел в регионе режим самоизоляции. С 20.00 29 марта в Подмосквье закрыты все парки и детские площадки, сообщает «Газета.ру».

«Сегодня с 20.00 мы закрываем все парки, детские площадки, возможно будет выходить из дома только для того, чтобы поехать на работу», — сказал Воробьев.

Вспышка вызванного коронавирусом заболевания началась в городе Ухань (провинция Хубэй, Китай). В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о распространении опасной инфекции. Вскоре случаи заболевания начали фиксироваться по всему миру. ВОЗ объявила о пандемии 11 марта.

К настоящему моменту в России подтверждены 2777 случаев заболевания, умерли 24 человека.