Диденко заявила, что причиной трагедии с сухим льдом стало «невезение»

Москва, 2 апреля. Аптечный блогер Екатерина Диденко, супруг и друзья которой скончались во время вечеринки с сухим льдом в сауне, написала, что жертвам трагедии «просто не повезло». Об этом она заявила в своем Instagram.

«Нам просто не повезло. Просто такие стечения обстоятельств. Для магазинов, продающих сухой лед, важно что? Конечно, продажи, так что рассчитывать на то, что они проведут действительно правильный расчет, не стоит», – написала Диденко.

Она также заявила, что после произошедшего, возможно, не все оценили опасность сухого льда. При этом Диденко отметила, что ее дети не раз участвовали в научных шоу с использованием твердого углекислого газа.

«Купались в этом облаке. Знаете, почему все было хорошо? Ну, везло. Концентрация углекислого газа не была опасна для жизни», – заявила блогер.

Диденко отметила, что их трагический случай был 4 в истории использования сухого льда, также она призвала производителей нанести на упаковку информацию о возможных смертельных последствиях игр с ним.

Напомним, муж Диденко погиб 29 февраля в Москве, когда во время вечеринки по случаю дня рождения супруги высыпал в бассейн 25 кг сухого льда. Также не удалось спасти еще двоих гостей праздника. По информации следствия, они получили несовместимые с жизнью ожоги и отеки из-за испарения диоксида углерода в результате реакции сухого льда с водой.