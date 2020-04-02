Бузова поддержала Самойлову после заявления о разводе с Джиганом

Москва, 2 апреля. Телеведущая и певица Ольга Бузова поддержала жену известного под псевдонимом Джиган рэпера Дениса Устименко, модель и предпринимательницу Оксану Самойлову, которая решила подать на развод. Комментарий со словами поддержки она разместила под соответствующим постом Самойловой в соцсети Instagram.

«Девочка наша, пожалуйста, держись. Просто знай, что все будет хорошо. Дай Бог вам сил пережить все это… Очень-очень грустно, особенно сейчас, в такое время», — написала телеведущая.

Слова поддержки также адресовали Самойловой другие представители российского шоу-бизнеса и многие подписчики. Комментаторы отмечали, что в жизни многодетной мамы все обязательно наладится и произошедшее когда-нибудь станет всего лишь воспоминанием.

В конце марта Самойлова заявила о разводе с рэпером Джиганом после 10 лет брака, сообщила «Газета.ру».

«Как сложно принимать решения длиною в 10 лет, когда у тебя четверо маленьких детей. Но мне не оставили выбора, я подаю на развод», — написала предпринимательница в Instagram.

Самойлова назвала все десять лет брака «обманом» и заявила, что супруг изменял ей, но умолял не верить в сплетни. Другой причиной развода модель назвала публикации в Instagram рэпера: на кадрах исполнитель тушил об лоб сигарету, играл с детьми ножом и устраивал вечеринки во время карантина.

Предпринимательница подчеркнула, что всегда была за то, «чтобы у детей были мама и папа», но в сложившейся ситуации просто не может поступить по-другому. Самойлова также отметила, что не хочет, чтобы ее дети «видели весь этот ад».