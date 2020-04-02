Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать продукты в период пандемии

Москва, 2 апреля. Специалисты Роспотребнадзора напомнили жителям страны, как правильно выбирать продукты в период всемирной пандемии коронавируса. Так, например, россиянам предложили заранее планировать списки необходимой еды, а также отказаться от покупки продуктов впрок.

Как поясняют в ведомстве, продовольственные магазины работают в постоянном режиме и поддерживают неснижаемый объем продуктов. Однако в просроченных крупах, орехах, сухофруктах могут завестись амбарные вредители, способные нанести вред здоровью.

Придя в магазин, специалисты советуют протирать влажными салфетками ручки торговых тележек или корзинок. Выбор продуктов необходимо начать с тех, что хранятся при комнатной температуре, а скоропортящуюся пищу необходимо выбирать в последнюю очередь.

«Отдавайте предпочтение упакованным продуктам, особенно, если планируете употреблять их без термической обработки. Внимательно осмотрите упаковку товара, обратите внимание на сроки годности и состав, чтобы не приобрести продукты, которые могут вызвать аллергическую реакцию», – советуют специалисты Роспотребнадзора.

При заказе еды на дом советуется мыть руки до того, как открыть пакет. Кроме того, необходимо сразу проверять срок годности и целостность упаковки.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, согласно которому гражданам необходимо соблюдать дистанцию при нахождении в местах скопления людей и общественном транспорте. Согласно документу, граждане не должны приближаться друг к другу на расстояние ближе, чем 1 метр, пишет «Газета.ru».