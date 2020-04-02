Названа скрытая функция флагманского смартфона от Samsung

Москва, 2 апреля. Новая линейка смартфонов Samsung Galaxy S20 имеет скрытую от пользователей настройку. Функция позволяет установить компромиссный режим работы дисплея, однако активировать ее не легко.

Данный режим позволяет установить высокую четкость экрана при низком энергопотреблении. Это достигается тем, что частота обновления экрана повышается до 96 герц, в то время как разрешение меняется либо на 2400х1080, либо на 1600х720 пикселей. При этом дисплей выдает комфортное изображение, а нагрузка на батарею телефона снижается, что увеличивает автономность его работы.

Однако, данная функция недоступна в обычных настройках телефона. Воспользоваться ей можно только внеся изменения в «прошивку» телефона, то есть его программную составляющую. По умолчанию пользователь может поставить либо 60 герц, либо 120 герц, сообщает РИА Новости.

Напомним, продажи новой модели смартфонов от Samsung стартовали в России раньше запланированного срока, 12 марта.

Стоимость Galaxy S20 составляет почти 70 тысяч рублей, а Galaxy S20+ около 80 тысяч рублей. Galaxy S20 Ultra можно приобрести за 99 990 рублей.

Samsung во время мероприятия под названием Unpacked представил три новые флагманские модели — Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. Смартфоны получили новую систему камер, которые работают на базе искусственного интеллекта с самым большим сенсором, когда-либо выпускавшимся компанией Samsung. Отмечается, что S20 и S20+ оснащены основными камерами на 64 Мп, S20 Ultra — на 108 Мп.