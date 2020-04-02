Специалисты Минобороны рассказали, кто приобретает устойчивый иммунитет к коронавирусу

Москва, 2 апреля. Минобороны России подготовило методические рекомендации для Военно-медицинской академии им. Кирова, в которых специалисты рассказали, кто приобретает устойчивый иммунитет к коронавирусу.

В военном ведомстве отметили, что в настоящее время накапливаются данные о длительности и напряженности иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2.

«Следует полагать, что у преморбидно здоровых (были здоровы до заражения. — Прим. ФАН) людей специфический постинфекционный иммунитет продолжительный и напряженный», — цитирует документ ТАСС.

Специалисты отмечают, что стойкий иммунитет у пациентов дает возможность использовать плазму их крови для иммунотерапии других заразившихся. В рекомендациях уточняется, что переболевшие COVID-19 без симптомов или со слабовыраженной клинической картиной пациенты или ослабленные пациенты могут заразиться повторно, так как имеют не стойкий иммунитет. Также авторы методических рекомендаций подчеркивают, что после COVID-19 не образуется иммунитета к другим коронавирусам.

Ранее главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров заявил, что вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна завершиться к лету, сообщила «Газета.ру». Он уточнил, что на данный момент пик распространения COVID-19 в России еще не пройден, он ожидается, предположительно, в середине следующей недели. После этого, если опираться на стандарты эпидемии ОРВИ, спад продлится до 12 недель.