СК в Коми начал проверку после новостей о массовом заражении коронавирусом

Сыктывкар, 2 апреля. Следователи регионального СУ СКР начали процессуальную проверку деятельности больницы Эжвинского района Сыктывкара. Поводом стали сообщения СМИ о массовом заражении новым типом коронавируса, источником которого мог стать один из врачей.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – цитирует пресс-службу регионального СУ СК РФ «Интерфакс».

Напомним, ранее медицинские исследователи подтвердили наличие коронавируса у 50 пациентов Эжвинской больницы. Только за последние сутки было выявлено 32 случая заражения опасной китайской инфекцией. По имеющимся данным, инфицированные находятся в хорошем состоянии.

Отмечается, что причиной заражения мог послужить контакт пациентов с врачом, дети которого недавно посещали одну из европейских стран. Данная версия высказывается в местных СМИ, но официального подтверждения этой информации не дают ни власти, ни представители надзорных органов.