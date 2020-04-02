Китайские аналитики предсказали Японии быстрый разгром в случае конфликта из-за Курил

Пекин, 2 апреля. Аналитики китайского издания Sohu предсказали быстрый разгром Японии и бездействие США в случае конфликта с Россией из-за Курил, сообщила портал ПолитРоссия.

Авторы материала считают Японию одной из самых развитых в экономическом плане стран. Проиграв во Второй мировой войне, она сумела достичь впечатляющих результатов за относительно короткий период времени. Однако у Японии остается нерешенным территориальный спор с Россией: Токио претендует на Курильские острова и не заключает мирный договор с Москвой.

В этой связи аналитики попытались спрогнозировать, что произойдет, если Япония попробует забрать острова силой. Авторы материала отметили, что военный потенциал страны был существенно ограничен после войны и находится на ином уровне, нежели развитая экономика.

Военный конфликт с Россией завершится за 24 часа, убеждены эксперты. Токио будет быстро разгромлен, даже несмотря на присутствие на территории Японии более 90 военных объектов США. По мнению авторов материала, рассчитывать на помощь Вашингтона Токио не следует.

«Возможно, японцы рассчитывают на помощь американцев в конфликте с Россией, но едва ли это входит в планы США», — заключили аналитики.

Китайские эксперты считают Японию пешкой в военной стратегии США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С учетом военного потенциала России Вашингтону не имеет смысла вмешиваться в конфликт ради Курильских островов. В то же время Москва четко дала понять, что отдавать свои территории не собирается и любая агрессия будет встречена жестким ответом. Авторы материала подчеркивают, что Токио не стоит пытаться вернуть Курилы, так как это обернется для Японии фиаско.