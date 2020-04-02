Названа диета для больных коронавирусом

Москва, 2 апреля. Специалисты Военно-медицинской академии им. Кирова подготовили для Минобороны РФ методические рекомендации по организации питания больных коронавирусом. Согласно им, инфицированным следует питаться как при гастрите.

В соответствии с рекомендациями, при инфицировании назначается так называемая диета №2. Она предполагает ограничение грубой клетчатки, молока, острого, пряного. Исключает жирное, копченое, консервированное, соленое и копченое. Также из рациона исключаются грубые ягоды, свежий хлеб и сладкое. При этом вся пища жарится без корки и готовится в измельченном виде.

Таким образом в список блюд включаются каши, кефир, овощи, нежирное мясо, рыба и птица, печеные яблоки и другое, сообщает ТАСС.

«Дополнительно к диете назначают комплекс витаминов, аскорбиновую кислоту до 600–900 мг/сут и для укрепления стенки сосудов — витамин Р до 150–300 мг/ сут», – говорится в документе, направленном Министерству обороны РФ.

В период выздоровления назначают диету №15, которая практически не содержит ограничений по продуктам.

Напомним, вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна завершиться к лету, но пока пик заболеваемости не пройден. Об этом ранее заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России Владимир Никифоров.

При этом он отметил, что, предположительно, пик заболеваемости в РФ пройдет в середине следующей недели. После этого, если опираться на стандарты эпидемии ОРВИ, спад продлится до 12 недель.