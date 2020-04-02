Житель Ухани рассказал, как в городе проходят последние дни карантина

Пекин, 2 апреля. Китайский город Ухань, где была зафиксирована первая вспышка новой коронавирусной инфекции, охватившая весь мир, возвращается к жизни. Там еще действует пропускная система, не вся инфраструктура доступна, однако город близок к открытию, рассказал местный житель Тагир Измаилов.

По словам мужчины, до 8 апреля не все жители Ухани имеют пользоваться услугами в городе, например, проехаться в метро или зайти в кафе. Для этого им необходимо показать на своем смартфоне профайл, который доказывает, что человек прошел карантин и здоров. При этом все граждане носят медицинские маски. Об этом Измаилов рассказал в эфире телеканала RT.

«И до сих пор существует пропускная система. То есть, если нужно попасть в парк, крупный магазин, метро, везде необходимо предоставить какие-то данные о себе. То есть, конечно, город еще не открылся полностью, но это очень близко уже — буквально неделя», – сказал местный житель.

Он также отметил, что только сегодня, выйдя на улицу, он осознал, что почти весь город, население которого составляет 14 миллионов человек, действительно сидели дома.

Напомним, ранее ведущий китайский специалист в области вирусологии Чжун Наньшань заявил, вторая волна распространения коронавируса Китаю не угрожает. При этом он отметил, что ситуация с массовой вспышкой заболевания в мире начнет приходить в норму уже к концу апреля, пишет «Газета.ru».