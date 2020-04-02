Зеленский сравнил пандемию коронавируса с Чернобыльской катастрофой

Киев, 2 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский сравнил ситуацию с распространением коронавируса в стране с аварией на Чернобыльской АЭС. С заявлением глава государства выступил в видеообращении к гражданам.

«Знаете, есть известный факт, как после аварии на Чернобыльской АЭС власть собирала людей на первомайскую демонстрацию. Никто тогда не боялся, потому что «радиация невидима». Так вот: коронавирус тоже невидим», — отметил Зеленский.

Президент призвал жителей Украины оставаться дома и заявил, что «пляжи никто не украдет и песок вагонами никто не вывезет». Он также отметил, что никуда не исчезнут парки, а прогулки – подождут. В заключение Зеленский попросил граждан Украины «повзрослеть».

Ранее Зеленский рассказал о различных сценариях развития ситуации с коронавирусом на Украине. При одном из них в стране будет от 3 до 5 % одновременно заболевших. Эти цифры Зеленский назвал «очень болезненными». Президент призвал граждан со всей серьезностью отнестись к COVID-19 и отметил, что в случае заражения 25–50% населения страны медицина может не выдержать нагрузку.

Вспышка вызванного коронавирусом заболевания началась в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). В конце декабря 2019 года власти КНР сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о распространении опасной инфекции. Вскоре случаи заболевания начали фиксироваться по всему миру.

К настоящему моменту ВОЗ подтвердила почти 47 тысяч летальных исходов, общее количество зараженных в мире превысило 932 тысячи человек. На Украине на 1 апреля заразились коронавирусом 794 человека, сообщила «Газета.ру». Скончались 20 заразившихся.