Сербский спортсмен сыграл в теннис сковородкой

Белград, 2 апреля. Теннисист из Сербии, первая ракетка мира Новак Джокович показал, как проводит тренировки во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса, которая бушует по всему миру. Спортсмен сыграл в теннис на собственной кухне, используя вместо ракетки сковородку.

Ролик с необычной тренировкой Джокович опубликовал в своем Instagram в среду. Судя по кадрам, в роли корта выступила одна из комнат, а вместо сетки мужчина использовал стулья и другую мебель.

«Соревнования никогда не прекращаются», – прокомментировал спортсмен.

Напомним, ранее стало известно о том, что из-за вспышки коронавируса был отменен Уимблдонский теннисный турнир. Состязание должно было пройти с 29 июня по 12 июля. Уимблдон был отменен впервые с 1945 года, когда соревнования не проводились из-за Второй мировой войны. Теперь 134-й Уимблдонский турнир состоится с 28 июня по 11 июля 2021 года, пишет «Газета.ru».

Согласно последним данным университета Хопкинса, в мире новым типом коронавирусной инфекции заражены более 911 тысяч человек. Зарегистрировано 45 тысяч летальных исходов и 192 тысячи излечившихся. Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что в течение ближайших дней количество зараженных COVID-19 в мире достигнет 1 миллиона человек.