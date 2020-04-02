Спаситель отечества в двух плоскостях. Колонка Голоса Мордора

Алексей Навальный мыслит широко, многомерно, сразу во многих плоскостях. А точнее — в двух. Он тут давеча опубликовал мощнейший программный документ под незамысловатым названием «Как победить эпидемию и кризис». В нем так и написано — «решения должны быть приняты в двух плоскостях». Сказал — как отрезал. Универсальный рецепт того, как стране справиться с напастью в виде коронавируса и одновременно, не прилагая особых усилий, построить ту самую «Прекрасную Россию будущего», о которой он сам так мечтает. Главный посыл этого уникального документа — власть все врет и делает неправильно и только он, Алексей Навальный, способен провести Россию через этот шторм без потерь, прямо в прекрасное далеко.

В первую очередь Алексей предлагает то, до чего ни власти, ни кто-либо иной, догадаться не могут. А именно — победить эпидемию. Методы у Алексея тоже не особо замысловатые, да причем такие, какие не применяются ни в одной стране мира. В первую очередь — всеобщее тестирование. Действие, по мнению большинства вирусологов мира, абсолютно бесполезное и непродуктивное. Так как требует огромных затрат при совершенно неопределенном результате. Как минимум, необходимо иметь два вида тестов — на сам коронавирус COVID-19 и на антитела к нему, чтобы выявлять тех, кто уже либо переболел болезнью в легкой форме, либо справился с вирусом бессимптомно.

Далее Алексей предлагает ввести всероссийский карантин. Алексею невдомек, что карантин — это то, что касается больных, либо потенциально зараженных, но вовсе не здоровых людей. Алексей ведь не врач, не вирусолог, а юрист, да и это не точно. А в советниках у него офтальмологи с ворованными диссертациями, тоже не ахти какой авторитет в том, что касается инфекционных заболеваний и эпидемиологии.

Далее Алексей буквально вопиет о том, что прямо сейчас необходимо закупать аппараты искусственной вентиляции легких, которых критически не хватает. Алексей, проснись уже наконец! Хватает и прямо сейчас выпускают еще, несколько заводов в России только этим и занимаются. Мало того — есть даже некий излишек, чтобы помочь ими Италии, где на самом деле есть их острый дефицит и даже отправить в США, где ситуация с ними просто аховая, а эпидемия принимает масштабы куда более серьезные, чем в Китае, или Италии. Странно, что кураторы об этом Алексею не сообщили, ведь они находятся прямо в центре событий.

И самый главный пункт программы Алексея — власти должны прекратить врать и занижать масштабы эпидемии. Алексей, проснись, пожалуйста, еще раз — вся информация в открытом доступе, кроме того в стране сотни тысяч врачей и медсестер, неужели правдивая информация никак не смогла бы просочиться наружу? Да и ВОЗ, который трудно заподозрить в какой-то необъективности заявляет о том, что ситуация в России лучше, чем в других странах благодаря вовремя предпринятым мерам и есть все шансы избежать тяжелого сценария, который можно наблюдать в США и некоторых европейских странах.

Меры, предлагаемые Алексеем Навальным для поддержки экономики, тоже не отличаются оригинальностью и сводятся к тупому совету «дайте всем денег». Мол, раз накоплены такие огромные резервы, то хранить их нечего, надо попросту взять, да раздать людям. Дескать это подхлестнет экономику и поможет домохозяйствам. В какой-то мере Алексей прав — ведь если вколоть человеку большую дозу наркотика, то ему на самом деле на какое-то время станет очень хорошо и безмятежно, ничего не будет болеть и не будет никаких забот. На какое-то небольшое время. А потом — человек из наркотического опьянения выходит и ему становится очень плохо. Примерно то же самое Алексей предлагает проделать со всей страной, — резервы, которые нужно использовать разумно и дозировано, вколоть одним уколом, чтобы ничего больше не осталось. Пусть какое то время будет хорошо, а потом хоть трава не расти.

Все меры, предлагаемые Алексеем Навальным, мало того что абсолютно популистские — они ввергнут страну в самый настоящий хаос, не дав при это никаких результатов. Хотя, можно предположить, что именно хаоса Алесей и добивается. Чтобы все пошло в разнос, не осталось никаких резервов, а эпидемия, на которую буквально молятся несистемные оппозиционеры — вышла из под контроля. Вот тогда то и настанет та самая «Прекрасная Россия будущего», в сравнении с которой 90-е покажутся сытыми, благодатными и спокойными временами.

Господин Навальный, нет, ваши советы и мудрые многомерные планы никому не нужны. Тем более, что писаны на коленке и из глупой головы. Уж лучше займитесь своим любимым делом — поиграйте с уточками, или мемасики попостите, это единственное, что у вас более-менее получается.