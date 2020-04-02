Волочкова вышла на снег в откровенном купальнике

Москва, 2 апреля. Бывшая балерина Анастасия Волочкова показала своим подписчикам в Instagram, чем занимается во время самоизоляции. Снежное утро светская львица встретила в откровенном розовом купальнике.

Волочкова не упустила первоапрельский погодный сюрприз и вышла на заснеженный двор своего дома в откровенном купальнике.

«Прекрасное снежное утро начинается с ледяной купели», — подписала эффектное фото 44-летняя танцовщица.

Днем ранее звезда рассказала фоловерам, как поддерживает тонус, сидя дома на карантине. Волочкова отметила, что переживает за россиян, переживающих непростой период. Она дала советы, как можно сохранить здоровье во время пандемии.

По словам танцовщицы, ее спасает ледяная купель. Утром она окунается туда полностью, а вечером снимает «усталость ножек после пуантов и каблучков». По мнению балерины, этот секрет поможет жителям РФ быть в хорошей физической форме.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире неуклонно приближается к миллиону человек.

В связи с риском распространения коронавируса в большинстве регионов РФ введен режим тотальный самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.