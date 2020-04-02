Песня Элвина Грея «Не выходи из комнаты» набрала более 3 млн просмотров

Москва, 2 апреля. Песня популярного российского исполнителя Элвина Грея на стихи Иосифа Бродского «Не выходи из комнаты» за два дня набрала более 3 млн просмотров.

По мнению певца, причина популярности кроется в ситуации с пандемией коронавируса и введенными во многих регионах России ограничениями. За 25-27 марта трек прослушали более трех миллионов раз, песня собрала 82 тысячи «лайков», пользователи поделились композицией две тысячи раз.

«Эта песня, как никакая другая в российском шоу-бизнесе, отвечает нынешнему состоянию мира с его эпидемиями и политическими бурями. Я давно чувствую, что моя аудитория хочет говорить о чем-то очень важном, и уверен, что песня станет исключительно востребованной в наше тревожное время», — заявил Элвин Грей.

Музыкант отметил, что мелодию к стихам написал его приятель, известный в Башкирии общественный деятель Ростислав Мурзагулов.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что лидер российского музыкального коллектива Little Big Илья Прусикин организовал конкурс «Карантиновидение» для пользователей Сети. Он призывает всех желающих присоединяться к песенному соревнованию.

«Запиши песню, сними минутный клип на телефон, и о тебе узнает страна, а, возможно, и весь мир!» — написал Прусикин.

Подробно об условиях участия в «Карантиновидении» Прусикин и блогер Эльдар Джарахов рассказали на YouTube-канале «КликКлак». Прусикин призвал потенциальных участников быть смелее и не стесняться снимать музыкальные клипы на любую понравившуюся тему. Он пообещал, что абсолютно все видео будут просмотрены членами жюри.