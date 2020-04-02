После слов Самойловой о разводе Джиган пропал из соцсетей

Москва, 2 апреля. Российский рэп-исполнитель Джиган пропал после поста своей супруги Оксаны Самойловой о предстоящем разводе. В течение последних суток музыкант не выходит на связь и никто не знает, где в настоящее время он находится.

В последние недели вокруг звездной семьи разгорелся скандал из-за неподобающего поведение рэпера. Однако недавно Самойлова объявила в своем Instagram, что планирует начать бракоразводный процесс с Джиганом. Пока супруга исполнителя сохраняет спокойствие и остается полностью сосредоточенной на детях.

В это время Джиган вновь продолжает волновать своих поклонников. В течение двух дней он полностью исчез из социальных сетей. Так, например, последний пост в Instagram музыкантом был сделан более двух суток назад, пишет KP.ru.

Тем временем супруга Джигана игнорирует вопросы фанатов о муже. Однако, по ее словам, она не намерена уходить от проблем.

«За последние два месяца я уже пережила внутри весь первичный шок. Вчерашний пост — новость для вас. Я с этим уже живу», – пояснила она.

Напомним, ранее Самойлова написала, что причиной развода также стали проблемы рэпера с алкоголем, наркотиками и психикой, фото и видеосвидетельства которых артист ежедневно выкладывал в своем блоге.

Супруга рэпера также призналась, что пока не представляет, что с ней в будущем, как она будет одна с четырьмя детьми, но понимает, что ей придется быть сильной, пишет «Газета.ru».