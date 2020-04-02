Минтранс опубликовал регламент возврата стоимости авиабилетов

Москва, 2 апреля. Пассажиры авиарейсов имеют право получить стоимость авиабилета назад, если их рейс был отменен или назначен на период запрета полетов, сообщили в Минтрансе РФ. В министерстве подчеркнули, что если же рейс не отменялся, а полеты не приостанавливались, то в таком случае возврат денег за билет происходит в соответствии с условиями тарифа.

«Отказ пассажира от международной воздушной перевозки, которая должна состояться в период действия запрета международного авиасообщения, считается вынужденным, и провозная плата подлежит возврату», — указали в ведомстве.

В Минтрансе РФ отметили, что отказ пассажира от международной перевозки при отсутствии запретов на рейсы или отмены самого вылета, считается добровольным. В этом случае возврат средств производится по условиям тарифа.

Ранее сообщалось, что некоторые перевозчики начали применять компенсационный механизм возврата средств клиентам вне зависимости от условий тарифа. Речь идет о возврате суммы за билет бонусами на оформление будущих перелетов или предоставление сертификатов на перевозку.

В России регулярное и чартерное сообщение с иностранными государствами прекращено с 27 марта. Однако внутренние рейсы по-прежнему выполняются.

Ранее Росавиация сообщила, что все авиарейсы в Москву с россиянами из-за рубежа будут перенаправлены в аэропорт «Шереметьево».

В ведомстве объяснили, что такое решение было принято оперативным штабом российского правительства по предупреждению распространения коронавирусной пандемии COVID-19. Кроме того, будет ограничено количество граждан, принимаемых аэропортом за сутки. Отмечается, что эти меры будут носить временный характер.