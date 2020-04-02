Трамп уверен, что РФ и Саудовская Аравия скоро договорятся по нефти

Вашингтон, 2 апреля. Россия и Саудовская Аравия выработают определенное решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

«Россия, Саудовская Аравия, думаю, что они выработают что-то в ближайшие несколько дней», — заявил глава Белого дома.

Трамп выразил уверенность, что Москва и Эр-Рияд «договорятся», поскольку ситуация с ценами на нефть — это «очень плохо для России и очень плохо для Саудовской Аравии».

Президент США напомнил, что ранее состоялись телефонные переговоры с главами двух стран. При этом разговор с российским коллегой Владимиром Путиным он назвал «очень хорошим».

Напомним, в ночь на 9 марта цена на нефть на мировом рынке рухнули после провала переговоров по продлению сделки ОПЕК+. Россия настаивала на пролонгации договоренностей на действующих условиях, однако ОПЕК настаивала на дополнительном снижении добычи. Так как стороны не смогли договориться, с апреля ограничения на добычу черного золота снимаются.

Вечером в среду резкое снижение нефтяных котировок на мировых рынках привело к тому, что ценовые формулы установили отрицательную стоимость на нефть для внутреннего рынка России. Таким образом, для поставок нефти на условиях FIP продавец обязан доставить товар к трубопроводу за свой счет.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что нынешняя ситуация с ценами на нефть является серьезным вызовом для России. По его словам, производители и потребители нефти должны выработать решения по смягчению ситуации.