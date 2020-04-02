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Трамп объявил о крупной антинаркотической операции в Западном полушарии

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Трамп объявил о крупной антинаркотической операции в Западном полушарии

Вашингтон, 2 апреля. Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной антинаркотической операции в Западном полушарии. По его словам, она направлена на то, чтобы помешать наркокартелям воспользоваться ситуацией, сложившейся после начала пандемии коронавируса.

«Сегодня Соединенные Штаты начинают расширенную антинаркотическую операцию в Западном полушарии, чтобы защитить американский народ от смертельной заразы незаконных наркотиков. Мы не должны дать наркокартелям возможность использовать пандемию, чтобы угрожать жизням американцев», — сказал Трамп.

К участию в операции США намерены привлечь дополнительные силы, включая корабли, самолеты и вертолеты. По словам Трампа, операция пройдет в партнерстве с 22 странами.

Ранее Министерство юстиции США обвинило президента Венесуэлы Николаса Мадуро и руководство страны в якобы причастности к наркоторговле. Американские власти установили награду за Мадуро в 15 млн долларов, а за других представителей руководства Венесуэлы — 10 млн долларов. По словам представителя МИД РФ, подобные заявления звучат «абсурдно и дико».

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Источник: РИА Новости
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