Якубович рассказал, как хотел уйти с «Поля Чудес»

Москва, 2 апреля. Популярный телеведущий Леонид Якубович рассказал о желании уйти с шоу «Поле чудес» в начале карьеры.

По его словам, переломный момент наступил во время первых съемок программы.

«Первые две съемки «Поля чудес» я от зажима кричал в микрофон так, что звукооператор чуть не оглох. Я понял, что все, труба, и сказал, что ухожу», — цитирует телеведущего «Дни.ру».

Якубовича не стали останавливать и «умолять остаться». Наоборот, телеведущего пригласили на «крайнюю съемку», решить вопрос об уходе окончательно Якубович должен был после нее.

«За 10 минут до эфира, зрители уже сидели. Из-за кулис услышал, как зрителям говорят, что они несказанно везучие люди, что им повезло, что наконец сейчас перед ними появится новая звезда», — поделился телеведущий.

По словам Якубовича, он «перекрестился за кулисами». Ведущий решил, что организаторы телешоу нашли ему замену. Но вскоре услышал: «вот он перед вами», и Якубовича вытолкнули в зал, который поднялся и встретил артиста аплодисментами. После этого он «уже не мог подвести», признался Леонид Якубович.

Ранее телеведущий рассказал журналистам о размере своей пенсии. По словам народного артиста РФ, она составляет 23 тысячи рублей, сообщает «Газета.ру».

Якубович отметил, что пока что он не тратит эти деньги, поскольку ему хватает зарплаты. Выплаты перечисляются на его счет. Телеведущий пояснил, что в настоящее время его дочь и внучка учатся и, может быть, им когда-нибудь пригодятся эти деньги. Однако у артиста возник вопрос о размере своей пенсии. По словам Якубовича, он работает с 1962 года и на протяжении почти 60 лет платит отчисления в Пенсионный фонд.