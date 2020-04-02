Шестинедельный младенец скончался в США от коронавируса

Хартфорд, 2 апреля. В американском штате Коннектикут вследствие заражения коронавирусом скончался младенец, которому было полтора месяца. Об этом в своем Twitter сообщил губернатор штата Нед Ламонт.

«С глубокой скорбью сегодня мы можем подтвердить первую детскую смерть в Коннектикуте от COVID-19. Полуторамесячный новорожденный из района Хартфорда был доставлен в больницу без сознания в конце прошлой недели, и его не удалось реанимировать. Анализы вчера вечером подтвердили, что новорожденный был инфицирован COVID-19», — написал губернатор.

Он предположил, что погибший младенец стал одной из самых молодых жертв пандемии коронавируса, распространяющейся сейчас в мире. Ламонт в очередной раз призвал граждан соблюдать карантинные меры, оставаться дома и ограничивать социальные контакты.

Напомним, ранее член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае. Об этом пишет «Газета.ru»