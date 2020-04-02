ФМБА назвало сроки завершения эпидемии коронавируса в России

Москва, 2 апреля. Вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна завершиться к лету, но пока пик заболеваемости не пройден. Об этом заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров.

«То, что в конце концов кончится к лету, это точно», — заявил Никифоров в эфире Первого канала.

Он уточнил, что на данный момент пик распространения COVID-19 в России еще не пройден. Предположительно, «в середине следующей недели мы дойдем до вершины». Основываясь на стандартах ОРВИ, он предположил, что после максимального подъема «спад длится где-то 10-12 недель».

Ранее в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что меры социального дистанцирования надо продлить. По ее словам, делать это необходимо «четко исходя из эпидситуации» в каждом конкретном регионе. Позицию Голиковой также подержала глава Роспотребнадзора Анна Попова, которая предложила продлить число нерабочих дней в России. По ее мнению, их должно быть больше 14.

В ночь на четверг RT сообщил, что в Москве умерли три человека в возрасте от 63 до 72 лет, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19. У всех пациентов были сопутствующие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые. Одна пациентка недавно вернулась из-за рубежа.

По данным на вечер 1 апреля, в России выявлено 440 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. Всего в стране насчитывается более 2,7 тыс. инфицированных в 75 регионах.