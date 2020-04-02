В Южной Осетии развеяли фейки о распространении коронавируса

Цхинвал, 2 апреля. В Южной Осетии не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщила главный санитарный врач республики Марина Кочиева после появления в соцсетях фейка о распространении COVID-19 в Южной Осетии.

Как передает Sputnik, Кочиева обратилась к жителям республики с просьбой доверять информации проверенных официальных источников.

«Пока, по данным на 1 апреля, в республике не зарегистрировано ни одного случая заболевания вирусом COVID-19», — заявила она.

В среду власти региона приняли постановление о мерах по борьбе с инфекцией. Помимо прочего, документ предполагает применять меры административного взыскания за распространение ложной информации.

Отметим, что подобные меры были приняты и в России. 1 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предполагает введение уголовной ответственности за нарушение карантина и распространение недостоверной информации о чрезвычайных ситуациях.

Согласно закону, распространение фейков о ЧП предполагает наказание в виде штрафа от 700 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей или лишение свободы сроком до трех лет. В случае если распространение фейков привело к смерти человека или другим тяжким последствиям, предполагается штраф до двух миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.