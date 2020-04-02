Африканская чума свиней обнаружена на территории Саратовской области

Саратов, 2 апреля. Управление ветеринарии Саратовской области сообщило, что на территории региона обнаружен очаг африканской чумы свиней (АЧС).

«Вблизи поселка Самойловка обнаружен объект - трупы свиней, инфицированные африканской чумой. Диагноз поставлен аккредитованной лабораторией Балаковской станции по борьбе с болезнями животных», — сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты незамедлительно приняли все необходимые меры. Останки зараженных животных были сожжены, а место, где они содержались – подвергнуто дезинфекции.

В настоящий момент зараженный объект ликвидирован и больше не представляет угрозы распространения заболевания. Сотрудники ведомства проводят разъяснительную работу среди местных жителей, информируя владельцев животных о необходимых мерах по профилактике этого заболевания.

Напомним, африканская чума свиней — инфекционное заболевание, инкубационный период которого может достигать двух недель. Переносчиками АЧС могут быть больные, а также выздоровевшие животные. В случае заражения АЧС все больное поголовье скота истребляется. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было.